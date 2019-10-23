2019-10-23T14:48:12+03:00
Общество

В сад Радищева вернули чугунную ограду

С нее счистили десятки слоев краски
Екатерина Семенова
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Фото со страницы Михаила Исаева в InstagramФото со страницы Михаила Исаева в Instagram
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В сад имени Радищева на Театральной площади Саратова вернулась чугунная ограда.

Как сообщил глава города Михаил Исаев на своей странице в Instagram, монтаж секций продолжается.

Фото со страницы Михаила Исаева в Instagram

Фото со страницы Михаила Исаева в Instagram

- Рабочим пришлось удалить с элементов секций десятки слоев краски, которую практически ежегодно наносили с 50-х годов прошлого века, — написал саратовский градоначальник.

Фото со страницы Михаила Исаева в Instagram

Фото со страницы Михаила Исаева в Instagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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