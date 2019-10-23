В сад Радищева вернули чугунную ограду
С нее счистили десятки слоев краски
Фото со страницы Михаила Исаева в Instagram
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В сад имени Радищева на Театральной площади Саратова вернулась чугунная ограда.
Как сообщил глава города Михаил Исаев на своей странице в Instagram, монтаж секций продолжается.
Фото со страницы Михаила Исаева в Instagram
- Рабочим пришлось удалить с элементов секций десятки слоев краски, которую практически ежегодно наносили с 50-х годов прошлого века, — написал саратовский градоначальник.
Фото со страницы Михаила Исаева в Instagram
ИСТОЧНИК KP.RU