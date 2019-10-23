Четырех подростков будут судить за угоны в Саратове

СЕГОДНЯ 13:18 2019-10-23T14:45:51+03:00

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В Октябрьском районе Саратова будут судить компанию четырех подростков 15, 16 и 17 лет.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, их обвиняют в двух угонах автомобилей.

По версии следствия, в ночь на 12 мая двое из них увидели на улице Симбирцева припаркованный автомобиль ВАЗ-210740. Они угнали машину, чтобы покататься по городу. Во время поездки парни встретили троих знакомых и предложили присоединиться к прогулке.

Один из них узнал, что у дома есть еще припаркованный автомобиль. Вместе компания вернулась к дому на Симбирцева и угнала также ВАЗ-21061. При этом один из юношей категорически отказался участвовать в преступлении.

Наездившись по городу, парни бросили машины и скрылись.

Двое обвиняемых признали вину. Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU