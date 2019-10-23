2019-10-23T14:45:51+03:00
Общество

Четырех подростков будут судить за угоны в Саратове

Парни взяли чужие машины, чтобы покататься
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Октябрьском районе Саратова будут судить компанию четырех подростков 15, 16 и 17 лет.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, их обвиняют в двух угонах автомобилей.

По версии следствия, в ночь на 12 мая двое из них увидели на улице Симбирцева припаркованный автомобиль ВАЗ-210740. Они угнали машину, чтобы покататься по городу. Во время поездки парни встретили троих знакомых и предложили присоединиться к прогулке.

Один из них узнал, что у дома есть еще припаркованный автомобиль. Вместе компания вернулась к дому на Симбирцева и угнала также ВАЗ-21061. При этом один из юношей категорически отказался участвовать в преступлении.

Наездившись по городу, парни бросили машины и скрылись.

Двое обвиняемых признали вину. Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Энгельсе насильника из лифтов посадили на 3,5 года
Елена Летучая открыла зоопарк в автосалоне
Молодого пугачевца лишили свободы за помощь в доставке наркотиков заключенным
Володин отметил Саратовскую область в числе тех, где активно решаются проблемы обманутых дольщиков
На «Золотой осени» Саратовская область отметилась черным чесноком
На увеличение зарплат саратовских госслужащих планируют потратить 182 млн рублей
Саратовская область получит 463 млн рублей на достройку проблемных домов
В Саратове наркоман украл из магазина в центре города часы Calvin Klein
Саратовская филармония обещает подать иск на пост блогера в Facebook
В сад Радищева вернули чугунную ограду
Литневская пообещала подарить депутату Бондаренко эффектное платье
Юлия Швакова отмечает день рождения
В поселке Солнечный задержали мужчину, «нашедшего» наркотики в клумбе
Претензионная работа Регоператора дает результаты
Из Саратовской области не выпустили 22 тонны зараженного льна
В Хвалынске росгвардейцы задержали пьяного лихача
В селе под Ершовом горела летняя кухня
Специалисты по делам несовершеннолетних со всей России соберутся в Тюмени