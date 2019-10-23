2019-10-23T14:42:27+03:00
Общество

Литневская пообещала подарить депутату Бондаренко эффектное платье

Причиной стал конфликт коммуниста с представителем ЕР
Дарья Вострикова
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Сегодня, 23 октября, на заседании Саратовской областной думы коммунисты подняли тему скандала между их однопартийцем Николаем Бондаренко и представителем ЕР Николаем Бушуевым.

Напомним, конфликт завязался из-за того, что член КПРФ Николай Бондаренко начал снимать своего коллегу на камеру во время работы регламентной комиссии областной думы. По словам коммуниста, Бушуев обещал «набить ему морду» за съемку. Его оппонент утверждал, что только запретил публиковать видеокадры себя, как физического лица, больше ничего не было.

Депутат Юлия Литневская присоединилась к обсуждению. По ее словам, причина конфликта — съемка на камеру — характеризует поведение, свойственное «слабому полу».

Поэтому чиновница пообещала подарить виновнику конфликта «эффектное платье», чтобы его трансляции начали смотреть гораздо охотнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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