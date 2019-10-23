Юлия Швакова отмечает день рождения
Министр экономического развития родилась 23 октября
Юлия Швакова
Изменить размер текста:
Юлия Швакова, министр экономического развития Саратовской области, сегодня, 23 октября, отмечает день рождения.
Она родилась в Саратове в 1975 году. Окончила Саратовскую государственную экономическую академию. Является кандидатом социологических наук.
Министром экономического развития назначена с 2016 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Михаил Болтухин отмечает день рождения
Главному метеорологу Саратовской области исполнилось 69 лет
ИСТОЧНИК KP.RU