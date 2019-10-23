2019-10-23T13:56:18+03:00
Общество

Юлия Швакова отмечает день рождения

Министр экономического развития родилась 23 октября
Екатерина Семенова
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Юлия ШваковаЮлия Швакова
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Юлия Швакова, министр экономического развития Саратовской области, сегодня, 23 октября, отмечает день рождения.

Она родилась в Саратове в 1975 году. Окончила Саратовскую государственную экономическую академию. Является кандидатом социологических наук.

Министром экономического развития назначена с 2016 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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