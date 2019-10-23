2019-10-23T14:36:34+03:00
Происшествия

В поселке Солнечный задержали мужчину, «нашедшего» наркотики в клумбе

Гражданина поймали ночью
Дарья Вострикова
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Полиция поселка Солнечный задержала в 00:18 у дома №35 по улице Тархова 24-летнего рецидивиста, который нес с собой «спайс».

Гражданин признался, что 21 октября в 23:00 нашел в клумбе на Перспективной улице сверток из фольги, заинтересовался и поднял его. Выяснилось, что там лежат наркотики, поэтому мужчина оставил находку себе.

На гражданина завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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