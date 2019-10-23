В поселке Солнечный задержали мужчину, «нашедшего» наркотики в клумбе
Гражданина поймали ночью
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Полиция поселка Солнечный задержала в 00:18 у дома №35 по улице Тархова 24-летнего рецидивиста, который нес с собой «спайс».
Гражданин признался, что 21 октября в 23:00 нашел в клумбе на Перспективной улице сверток из фольги, заинтересовался и поднял его. Выяснилось, что там лежат наркотики, поэтому мужчина оставил находку себе.
На гражданина завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU