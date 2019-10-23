Претензионная работа Регоператора дает результаты

СЕГОДНЯ 12:34 2019-10-23T14:34:43+03:00

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Специалисты Регионального оператора проводят интенсивную претензионную работу в отношении неплательщиков за услугу по обращению с ТКО. Предпринятые меры приносят результат. По итогам третьего квартала 2019 года значительная часть потребителей погасили или урегулировали задолженности.

Так, долги от 1 до 2 млн рублей были оплачены со стороны высших образовательных учреждений. Крупные торговые сети также начали погашать задолженность, в их числе: сеть магазинов «Гроздь» (ООО «Центр реструктуризации»), ООО «Леруа Мерлен» и другие.

- Представители крупного и среднего бизнеса уже осознали, что долги все равно будут взысканы и платить вовремя гораздо выгоднее. Однако есть достаточно большая категория юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, собственников нежилых помещений, которые по-прежнему копят долги. До конца октября на 27 потребителей из этой категории будут поданы заявления о выдаче судебного приказа, — заявил директор Регионального оператора Михаил Андреев.

Судебный приказ о взыскании задолженности выносится в течение пяти дней со дня поступления заявления в суд. Решение может быть принято и без вызова сторон для заслушивания их объяснений. Неприятным дополнением к основной сумме задолженности становится обязанность дополнительно оплатить расходы, связанные с принудительным взысканием: пени, госпошлину, исполнительский сбор и другое. Средства по судебному приказу могут быть списаны как с банковской карты должника, так и его банковского счета.

Региональный оператор напоминает, что в случае возникновения вопросов, касающихся начислений, перерасчета или порядка оплаты, можно обращаться на специальную линию call-центра «СарРЦ» по телефону: 8 (8452) 39-02-27. Также по всем интересующим вопросам консультацию можно получить у специалистов контакт-центра Регоператора по единому бесплатному телефону 8-800-222-64-90.

ИСТОЧНИК KP.RU