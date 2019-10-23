2019-10-23T14:34:43+03:00
Общество

Претензионная работа Регоператора дает результаты

Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Специалисты Регионального оператора проводят интенсивную претензионную работу в отношении неплательщиков за услугу по обращению с ТКО. Предпринятые меры приносят результат. По итогам третьего квартала 2019 года значительная часть потребителей погасили или урегулировали задолженности.

Так, долги от 1 до 2 млн рублей были оплачены со стороны высших образовательных учреждений. Крупные торговые сети также начали погашать задолженность, в их числе: сеть магазинов «Гроздь» (ООО «Центр реструктуризации»), ООО «Леруа Мерлен» и другие.

- Представители крупного и среднего бизнеса уже осознали, что долги все равно будут взысканы и платить вовремя гораздо выгоднее. Однако есть достаточно большая категория юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, собственников нежилых помещений, которые по-прежнему копят долги. До конца октября на 27 потребителей из этой категории будут поданы заявления о выдаче судебного приказа, — заявил директор Регионального оператора Михаил Андреев.

Судебный приказ о взыскании задолженности выносится в течение пяти дней со дня поступления заявления в суд. Решение может быть принято и без вызова сторон для заслушивания их объяснений. Неприятным дополнением к основной сумме задолженности становится обязанность дополнительно оплатить расходы, связанные с принудительным взысканием: пени, госпошлину, исполнительский сбор и другое. Средства по судебному приказу могут быть списаны как с банковской карты должника, так и его банковского счета.

Региональный оператор напоминает, что в случае возникновения вопросов, касающихся начислений, перерасчета или порядка оплаты, можно обращаться на специальную линию call-центра «СарРЦ» по телефону: 8 (8452) 39-02-27. Также по всем интересующим вопросам консультацию можно получить у специалистов контакт-центра Регоператора по единому бесплатному телефону 8-800-222-64-90.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зима оставила шесть домов Саратова с рухнувшей крышей
В Энгельсе насильника из лифтов посадили на 3,5 года
Елена Летучая открыла зоопарк в автосалоне
Молодого пугачевца лишили свободы за помощь в доставке наркотиков заключенным
Володин отметил Саратовскую область в числе тех, где активно решаются проблемы обманутых дольщиков
На «Золотой осени» Саратовская область отметилась черным чесноком
На увеличение зарплат саратовских госслужащих планируют потратить 182 млн рублей
Саратовская область получит 463 млн рублей на достройку проблемных домов
В Саратове наркоман украл из магазина в центре города часы Calvin Klein
Саратовская филармония обещает подать иск на пост блогера в Facebook
В сад Радищева вернули чугунную ограду
Четырех подростков будут судить за угоны в Саратове
Литневская пообещала подарить депутату Бондаренко эффектное платье
Юлия Швакова отмечает день рождения
В поселке Солнечный задержали мужчину, «нашедшего» наркотики в клумбе
Из Саратовской области не выпустили 22 тонны зараженного льна
В Хвалынске росгвардейцы задержали пьяного лихача
В селе под Ершовом горела летняя кухня
Специалисты по делам несовершеннолетних со всей России соберутся в Тюмени