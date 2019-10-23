Из Саратовской области не выпустили 22 тонны зараженного льна
В партии обнаружена повилика
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В октябре 2019 года инспекторы Управления Россельхознадзора по Саратовской области выявили 22 тонны масличного льна из Саратовского района, который заражен повиликой.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе надзорного ведомства, наличие сорняка подтвердила экспертиза.
Она не имеет корней, листьев, является переносчиком заболеваний для других растений.
Продукцию не выпустили за пределы региона.
ИСТОЧНИК KP.RU