2019-10-23T14:13:40+03:00
Общество

Из Саратовской области не выпустили 22 тонны зараженного льна

В партии обнаружена повилика
Дарья Вострикова
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В октябре 2019 года инспекторы Управления Россельхознадзора по Саратовской области выявили 22 тонны масличного льна из Саратовского района, который заражен повиликой.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе надзорного ведомства, наличие сорняка подтвердила экспертиза.

Она не имеет корней, листьев, является переносчиком заболеваний для других растений.

Продукцию не выпустили за пределы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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