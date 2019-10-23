В Хвалынске росгвардейцы задержали пьяного лихача

СЕГОДНЯ 12:29 2019-10-23T14:04:47+03:00

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В Хвалынске сотрудники Росгвардии и дорожные инспекторы задержали пьяного 47-летнего водителя.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, нетрезвый мужчина на отечественной легковушке создавал угрозу аварий и пытался уйти от преследования, но его задержали.

Выяснилось, что гражданин уже привлекался к ответственности за это правонарушение.

Кроме того, мужчина ездил без прав. На него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU