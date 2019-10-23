Специалисты по делам несовершеннолетних со всей России соберутся в Тюмени

СЕГОДНЯ 11:51 2019-10-23T14:00:01+03:00

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С 24 по 25 октября в Тюмени пройдут мероприятия VI Всероссийского совещания по вопросу организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП), организатором которого выступает министерство просвещения Российской Федерации при поддержке правительства Тюменской области и Саратовской государственной юридической академии.

В этом году в совещании планируется участие более 200 специалистов из 71 региона России, которые в интерактивном «живом» формате на различных тематических площадках поделятся успешным опытом и действенными практиками организации профилактической работы, которую проводят органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

По окончании совещания предложения, сформированные участниками на площадках мероприятия, будут использованы в разработке будущих нормативных правовых актов, а наиболее эффективные модели, механизмы и предложения — внесены в итоговую резолюцию, которая станет практическим ориентиром для специалистов, работающих в сфере защиты прав несовершеннолетних, представителей КДНиЗП субъектов Российской Федерации, региональных и федеральных органов исполнительной власти, общественных организаций и фондов, научного сообщества.

ИСТОЧНИК KP.RU