Мужчина испортил автомобиль бывшей жены в Саратове
В Волжском районе Саратова вынесен приговор 51-летнему жителю Ершовского района.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, он признан виновным в умышленном причинении ущерба чужому имуществу.
Мужчина 15 июля 2018 года испортил «Ладу Приора» своей бывшей жены. Машина была припаркована на улице Абрикосовая.
- Испытывая личные неприязненные отношения к женщине, гражданин с помощью неустановленных предметов нанес механические повреждения автомобилю, — отметили в ведомстве.
Сумма ущерба превысила 58 тыс. рублей.
В суде мужчина признал вину и раскаялся.
Ему назначили 150 часов обязательных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU