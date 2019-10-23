Мужчина испортил автомобиль бывшей жены в Саратове

СЕГОДНЯ 11:32 2019-10-23T11:41:40+03:00

По решению суда он отработает 150 часов

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В Волжском районе Саратова вынесен приговор 51-летнему жителю Ершовского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, он признан виновным в умышленном причинении ущерба чужому имуществу.

Мужчина 15 июля 2018 года испортил «Ладу Приора» своей бывшей жены. Машина была припаркована на улице Абрикосовая.

- Испытывая личные неприязненные отношения к женщине, гражданин с помощью неустановленных предметов нанес механические повреждения автомобилю, — отметили в ведомстве.

Сумма ущерба превысила 58 тыс. рублей.

В суде мужчина признал вину и раскаялся.

Ему назначили 150 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU