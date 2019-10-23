Обнародована программа Дня народного единства в Саратове
Начальник управления по культуре администрации Саратова Максим Макуров рассказал о программе мероприятий ко Дню народного единства в Саратове.
Она стартует с последней декады октября и продлится до середины ноября.
Так, с 10 октября до 15 ноября пройдет пятый городской открытый фестиваль национальных искусств «В семье единой».
1 ноября пройдет международная акция «Большой этнографический диктант». Она проходит в четвертый раз, в прошлом году участие в ней приняли 392 тыс. человек.
Кроме того, 2 ноября в ФОК «Солнечный» состоится открытый городской турнир по каратэ, а 2 и 3 ноября на базе ДК «Россия» пройдет состязание по шашкам.
3 ноября в Саратове — «Ночь искусств».
Среди основных мероприятий — концертная программа в 12:00 на пешеходной зоне на Волжской. Гостей ждет выставка прикладного искусства, зона фуд-корта, тематические экскурсии. Также в Саратове пройдут литературные вечера, уроки толерантности, в музее-усадьбе Чернышевского — встреча с литературным объединением «Голоса России».
ИСТОЧНИК KP.RU