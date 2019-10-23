2019-10-23T11:39:45+03:00
Общество

Обнародована программа Дня народного единства в Саратове

Организовано свыше 30 мероприятий
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Начальник управления по культуре администрации Саратова Максим Макуров рассказал о программе мероприятий ко Дню народного единства в Саратове.

Она стартует с последней декады октября и продлится до середины ноября.

Так, с 10 октября до 15 ноября пройдет пятый городской открытый фестиваль национальных искусств «В семье единой».

1 ноября пройдет международная акция «Большой этнографический диктант». Она проходит в четвертый раз, в прошлом году участие в ней приняли 392 тыс. человек.

Кроме того, 2 ноября в ФОК «Солнечный» состоится открытый городской турнир по каратэ, а 2 и 3 ноября на базе ДК «Россия» пройдет состязание по шашкам.

3 ноября в Саратове — «Ночь искусств».

Среди основных мероприятий — концертная программа в 12:00 на пешеходной зоне на Волжской. Гостей ждет выставка прикладного искусства, зона фуд-корта, тематические экскурсии. Также в Саратове пройдут литературные вечера, уроки толерантности, в музее-усадьбе Чернышевского — встреча с литературным объединением «Голоса России».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зима оставила шесть домов Саратова с рухнувшей крышей
В Энгельсе насильника из лифтов посадили на 3,5 года
Елена Летучая открыла зоопарк в автосалоне
Молодого пугачевца лишили свободы за помощь в доставке наркотиков заключенным
Володин отметил Саратовскую область в числе тех, где активно решаются проблемы обманутых дольщиков
На «Золотой осени» Саратовская область отметилась черным чесноком
На увеличение зарплат саратовских госслужащих планируют потратить 182 млн рублей
Саратовская область получит 463 млн рублей на достройку проблемных домов
В Саратове наркоман украл из магазина в центре города часы Calvin Klein
Саратовская филармония обещает подать иск на пост блогера в Facebook
В сад Радищева вернули чугунную ограду
Четырех подростков будут судить за угоны в Саратове
Литневская пообещала подарить депутату Бондаренко эффектное платье
Юлия Швакова отмечает день рождения
В поселке Солнечный задержали мужчину, «нашедшего» наркотики в клумбе
Претензионная работа Регоператора дает результаты
Из Саратовской области не выпустили 22 тонны зараженного льна
В Хвалынске росгвардейцы задержали пьяного лихача
В селе под Ершовом горела летняя кухня
Специалисты по делам несовершеннолетних со всей России соберутся в Тюмени