Обнародована программа Дня народного единства в Саратове

СЕГОДНЯ 11:21 2019-10-23T11:39:45+03:00

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Начальник управления по культуре администрации Саратова Максим Макуров рассказал о программе мероприятий ко Дню народного единства в Саратове.

Она стартует с последней декады октября и продлится до середины ноября.

Так, с 10 октября до 15 ноября пройдет пятый городской открытый фестиваль национальных искусств «В семье единой».

1 ноября пройдет международная акция «Большой этнографический диктант». Она проходит в четвертый раз, в прошлом году участие в ней приняли 392 тыс. человек.

Кроме того, 2 ноября в ФОК «Солнечный» состоится открытый городской турнир по каратэ, а 2 и 3 ноября на базе ДК «Россия» пройдет состязание по шашкам.

3 ноября в Саратове — «Ночь искусств».

Среди основных мероприятий — концертная программа в 12:00 на пешеходной зоне на Волжской. Гостей ждет выставка прикладного искусства, зона фуд-корта, тематические экскурсии. Также в Саратове пройдут литературные вечера, уроки толерантности, в музее-усадьбе Чернышевского — встреча с литературным объединением «Голоса России».

ИСТОЧНИК KP.RU