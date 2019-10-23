Саратовского вора нашли с помощью теста ДНК слюны с обертки мороженого

СЕГОДНЯ 11:19 2019-10-23T11:25:39+03:00

Злоумышленник поел лакомство и кинул упаковку на пол в чужой квартире

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Во Фрунзенском районе Саратова осудили 44-летнего мужчину. Его признали виновным в краже с незаконным проникновением в жилище.

- Преступление произошло еще в августе 2015 года. Когда хозяева квартиры на втором этаже дома на улице Шелковичная уехали на дачу, мужчина проник внутрь через окно и украл золото на сумму свыше 45 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Злоумышленника выдало мороженое. Во время преступления гражданин решил перекусить и нашел лакомство в холодильнике, а съев его, выбросил упаковку на пол.

Прибывшая на место полиция изъяла обертку. Проведенная генетическая экспертиза помогла задержать подозреваемого в 2019 году.

Во время суда злоумышленник признал вину и возместил потерпевшей ущерб.

Мужчину отправили на два года в колонию строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU