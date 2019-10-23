2019-10-23T11:31:56+03:00
Происшествия

Под Саратовом мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю дочь своего друга

Он заманил девушку к себе домой и напал на нее
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Пугачеве Саратовской области вынесен приговор насильнику.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 30-летний ранее судимый мужчина был признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней с применением насилия и под угрозой убийством.

Суд установил, что ночью 26 июня мужчина обманом заманил к себе домой 16-летнюю девушку. Он рассказал ей, что ее отец попросил его присмотреть за дочерью на время отсутствия.

Потерпевшая была знакома со злоумышленником, который являлся другом ее отца, и согласилась переночевать у него. Однако в доме мужчина изнасиловал потерпевшую, пригрозив убить в случае сопротивления.

В суде мужчина полностью признал вину. Его отправили в колонию строгого режима на девять лет и один месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зима оставила шесть домов Саратова с рухнувшей крышей
В Энгельсе насильника из лифтов посадили на 3,5 года
Елена Летучая открыла зоопарк в автосалоне
Молодого пугачевца лишили свободы за помощь в доставке наркотиков заключенным
Володин отметил Саратовскую область в числе тех, где активно решаются проблемы обманутых дольщиков
На «Золотой осени» Саратовская область отметилась черным чесноком
На увеличение зарплат саратовских госслужащих планируют потратить 182 млн рублей
Саратовская область получит 463 млн рублей на достройку проблемных домов
В Саратове наркоман украл из магазина в центре города часы Calvin Klein
Саратовская филармония обещает подать иск на пост блогера в Facebook
В сад Радищева вернули чугунную ограду
Четырех подростков будут судить за угоны в Саратове
Литневская пообещала подарить депутату Бондаренко эффектное платье
Юлия Швакова отмечает день рождения
В поселке Солнечный задержали мужчину, «нашедшего» наркотики в клумбе
Претензионная работа Регоператора дает результаты
Из Саратовской области не выпустили 22 тонны зараженного льна
В Хвалынске росгвардейцы задержали пьяного лихача
В селе под Ершовом горела летняя кухня
Специалисты по делам несовершеннолетних со всей России соберутся в Тюмени