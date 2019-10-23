Под Саратовом мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю дочь своего друга

СЕГОДНЯ 11:21 2019-10-23T11:31:56+03:00

Он заманил девушку к себе домой и напал на нее

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В Пугачеве Саратовской области вынесен приговор насильнику.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 30-летний ранее судимый мужчина был признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней с применением насилия и под угрозой убийством.

Суд установил, что ночью 26 июня мужчина обманом заманил к себе домой 16-летнюю девушку. Он рассказал ей, что ее отец попросил его присмотреть за дочерью на время отсутствия.

Потерпевшая была знакома со злоумышленником, который являлся другом ее отца, и согласилась переночевать у него. Однако в доме мужчина изнасиловал потерпевшую, пригрозив убить в случае сопротивления.

В суде мужчина полностью признал вину. Его отправили в колонию строгого режима на девять лет и один месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU