2019-10-23T11:01:59+03:00
Происшествия

Под Саратовом мужчина дважды пытался задушить сожительницу и один раз изнасиловал

Дело направлено в суд
Екатерина Семенова
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В Саратовской области завершено расследование уголовного дела по обвинению в изнасиловании, угрозах убийством, хранении наркотиков, умышленном причинении легкого вреда здоровью и незаконном проникновении в жилище.

Как сообщили «КП-Саратов», обвиняемый — 53-летний житель села в Самойловском районе.

Следствие полагает, что поздно вечером 22 июня он поссорился с 46-летней сожительницей. Мужчина повалил женщину на пол и принялся душить, угрожая при этом убить. Гражданка вырвалась и убежала, а потом пожаловалась в полицию и переехала в другое жилье.

Днем 30 июня мужчина выпил и пришел к потерпевшей в новый дом. Там он увидел мужчину и в приступе ревности ударил его ножом в спину. Медикам удалось спасти пострадавшего.

Вечером 9 августа злоумышленник вновь явился к бывшей сожительнице, снова при этом предварительно выпив. Женщина отказалась продолжать с ним отношения, что разозлило его. Он повалил ее на пол и снова принялся душить, опять угрожая убить ее, но на этот раз не только на словах — мужчина приставил к горлу шариковую ручку.

После этого обвиняемый изнасиловал женщину, а потом остался в доме, чтобы она не смогла вызвать полицию. Тем не менее ей удалось сбежать, и она позвонила от соседей. Стражи порядка приехали и нашли злоумышленника спящим.

Кроме всего этого, летом гражданина задерживали с высушенными наркотическими растениями, которые он собрал у себя за домом.

По всем пунктам мужчина полностью признал вину. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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