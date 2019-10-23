2019-10-23T10:51:27+03:00
Происшествия

В селе Ровенского района из-за курения на пожаре погиб молодой парень

Трагедия разыгралась ночью
Екатерина Семенова
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Ночью 22 октября в Ровенском районе на пожаре погиб человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил дежурному в 04:47.

Горел частный деревянный дом в селе Циково. Площадь возгорания составила 9 кв. м.

На пепелище найдено тело 25-летнего мужчины.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное курение в нетрезвом виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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