В селе Ровенского района из-за курения на пожаре погиб молодой парень
Трагедия разыгралась ночью
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Ночью 22 октября в Ровенском районе на пожаре погиб человек.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил дежурному в 04:47.
Горел частный деревянный дом в селе Циково. Площадь возгорания составила 9 кв. м.
На пепелище найдено тело 25-летнего мужчины.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное курение в нетрезвом виде.
ИСТОЧНИК KP.RU