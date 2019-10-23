2019-10-23T10:34:02+03:00
Общество

Выбраны площадки для складирования снега в Саратове

Сугробы вырастут на Гуселке-2, в Лесопильном и поселке Нефтяников
Дарья Вострикова
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..Фото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 23 октября, в мэрии Саратова прошло постоянно действующее совещание при главе города.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», первой темой обсуждения стала подготовка облцентра к зиме.

Для уборки снега с улиц планируется задействовать 355 единиц техники, что составляет всего 66,6% от нормативной потребности. На трамвайных маршрутах будут работать 11 снегоочистителей.

Депутат гордумы Евгений Чернов поинтересовался численностью рабочих. Он получил ответ, что постоянно идет набор техников-механизаторов.

- Зарплата постоянно будет повышена. Для основных магистралей КДМ достаточно, маршруты отработаны, — объяснил зампред комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта мэрии Саратова Сергей Кузнецов.

Депутат Александр Янклович поинтересовался вопросом очистки трамвайных линий от снега. По его словам, в качестве снегоочистителей работает техника довоенных времен и это «беда всего города».

Сергей Кузнецов ответил, что вопрос хотя бы частичного обновления технопарка прорабатывается, но никакой конкретики не дал.

На совещании было отмечено, что выбраны площадки для складирования снега: на улице Депутатская, на повороте в поселок Лесопильный вдоль бывшего аэродрома САЗ, на улице Лесопильная (в районе ОАО «Саратоввторресурсы»), у дороги на Пензу в районе поворота на поселок Нефтяников и на Гуселке-2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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