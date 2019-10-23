Росстат: Четверть семей Саратовской области могут позволить себе только еду

СЕГОДНЯ 09:59 2019-10-23T09:59:21+03:00

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Чуть более четверти из всех семей Саратовской области — 25,3% — могут купить себе только еду и не могут позволить приобрести одежду и оплатить ЖКУ. По сравнению с 2018 годом, количество семей увеличилось, раньше этот показатель составлял 18,6%.

Согласно данным Росстата о доходах, расходах и потреблению домохозяйств во втором квартале 2019 года, в среднем в ПФО таких семей 13,7%, а во всей России — 14,1%.

По этому показателю мы на 11-м месте с конца списка — на 75-м из 85.

Купить даже еду себе не могут позволить 1,4% семей области, 25,9% — способны приобрести и продукты, и одежду, но не товары длительного пользования, а 47,4% готовы купить и то, и другое, но на машину, дачу и квартиру им не хватает.

Ни одна семья региона не отметила, что способна позволить себе все из вышеперечисленного, а вот в среднем по РФ таких 2,7%, в Москве — 6,6%.

ИСТОЧНИК KP.RU