Четыре человека пострадали в столкновении «Ларгуса» и Audi в Федоровском районе
Мужчина и женщина попали в реанимацию
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В Федоровском районе Саратовской области столкнулись «Лада Ларгус» и Audi.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария произошла на автодороге между селами Пушкино и Еруслан.
Известно о четырех пострадавших: 39-летняя женщина и 31-летний мужчина доставлены в реанимацию больницы Мокроуса, еще двое мужчин госпитализированы в состоянии средней тяжести.
ИСТОЧНИК KP.RU