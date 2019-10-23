Четыре человека пострадали в столкновении «Ларгуса» и Audi в Федоровском районе

СЕГОДНЯ 09:17 2019-10-23T09:24:06+03:00

Мужчина и женщина попали в реанимацию

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В Федоровском районе Саратовской области столкнулись «Лада Ларгус» и Audi.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария произошла на автодороге между селами Пушкино и Еруслан.

Известно о четырех пострадавших: 39-летняя женщина и 31-летний мужчина доставлены в реанимацию больницы Мокроуса, еще двое мужчин госпитализированы в состоянии средней тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU