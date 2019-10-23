2019-10-23T08:57:56+03:00
Общество

Жители Екатериновского и Аткарского районов приняли участие в Школах «Профилактика падений» и «Академия памяти»

Екатерина Семенова
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Специалисты госпиталя для ветеранов войн продолжают выездные приемы пациентов старшего возраста в муниципальных районах области. На этот раз врачи провели выездные мероприятия для жителей Екатериновского и Аткарского районов. Выезды организованы по инициативе депутата, председателя комитета по социальной политике Саратовской областной думы Евгения Ковалева в рамках проекта «Активному долголетию в Саратовской области быть!» при поддержке министерства здравоохранения и министерства социального развития области, а также Областного совета ветеранов.

Жители узнали, что основными факторами частых падений в пожилом и старческом возрасте являются нарушения равновесия и ходьбы, последствия инсульта, заболевания опорно-двигательного аппарата, нарушения зрения, ортостатическая гипотензия, нарушения когнитивных (познавательных) функций, депрессия, одновременный прием пяти и более лекарственных препаратов.

Риск падений существенно возрастает при развитии нового или обострении хронического соматического заболевания.

Кроме того, у пожилых пациентов была возможность протестировать свои когнитивные нарушения, а также получить консультацию врача специалиста по нарушениям памяти и врача-гериатра.

В рамках мероприятия проведено совещание с медицинскими и социальными работниками по вопросам организации медицинской и социальной помощи лицам пожилого и старческого возраста, а также реализации проекта «Старшее поколение».

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Напомним, акция проходит в рамках социального проекта «Организация школы «Профилактика падений у людей старшего поколения» — путь к активному долголетию» Саратовской региональной общественной организации помощи инвалидам «Равные возможности» и поддержанного Пензенским областным отделением международного общественного фонда «Российский фонд мира», а также поддержана грантом Управления делами правительства Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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