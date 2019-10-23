В Красном Яру лихач на мотоцикле покалечил пассажирку
Обоим назначили амбулаторное лечение
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В селе Красный Яр Энгельсского района Саратовской области вчера днем, 22 октября, два человека на мотоцикле пострадали в ДТП.
- Авария произошла в 15:10 у дома №11 по улице Интернациональная. 25-летний рулевой MotoLand Bandit разогнался, не справился с управлением и наехал на препятствие, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.
Пострадал сам мотоциклист и его ровесница-пассажирка. Им назначено лечение на дому.
ИСТОЧНИК KP.RU