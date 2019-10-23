В Саратове двое юношей угнали у парня постарше «девятку»

СЕГОДНЯ 08:28 2019-10-23T08:28:16+03:00

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В Кировском районе Саратова полиция вчера, 22 октября, раскрыла кражу машины.

- По словам заявителя, 21-летнего владельца ВАЗ-2109, утром он обнаружил, что его машины нет у дома №8 по улице Артиллерийская, где она стояла. Авто украли в течение ночи, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители возбудили уголовное дело и поймали 18 и 19-летнего безработных и ранее не судимых парней. Они признались в преступлении, «девятку» вернули владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU