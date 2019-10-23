В Саратове сын до смерти забил мать-собутыльницу
В Ленинском районе Саратова вынесен приговор 34-летнему мужчине.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, он по неосторожности забил свою мать до смерти.
Трагедия разыгралась в доме на улице Олимпийская в ночь на 13 июля. Было установлено, что мужчина с 53-летней матерью распивали алкоголь в коммунальной квартире. Женщина обозвала сына, за что тот начал бить ее руками и ногами.
Спасаясь от мужчины, она ушла к соседке, а после вернулась. На следующий день гражданин увидел, что она лежит в кровати мертвая.
Медики констатировали смерть потерпевшей. Экспертиза установила, что причиной стала тупая травма груди, переломы ребер и пневмоторакс.
Мужчина полностью признал вину и отправился за решетку на 11 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU