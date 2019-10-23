В Саратове сын до смерти забил мать-собутыльницу

СЕГОДНЯ 07:38 2019-10-23T08:07:04+03:00

Суд отправил его за решетку на 11 лет

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В Ленинском районе Саратова вынесен приговор 34-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, он по неосторожности забил свою мать до смерти.

Трагедия разыгралась в доме на улице Олимпийская в ночь на 13 июля. Было установлено, что мужчина с 53-летней матерью распивали алкоголь в коммунальной квартире. Женщина обозвала сына, за что тот начал бить ее руками и ногами.

Спасаясь от мужчины, она ушла к соседке, а после вернулась. На следующий день гражданин увидел, что она лежит в кровати мертвая.

Медики констатировали смерть потерпевшей. Экспертиза установила, что причиной стала тупая травма груди, переломы ребер и пневмоторакс.

Мужчина полностью признал вину и отправился за решетку на 11 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU