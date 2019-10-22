Юлия Литневская пригласила саратовцев на Географический диктант

СЕГОДНЯ 17:13 2019-10-22T17:13:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Координатор проекта «Историческая память» Юлия Литневская приглашает саратовцев принять участие в Географическом диктанте и поучаствовать в викторине.

- Дорогие друзья! 27 октября на площадке Исторического парка «Россия — Моя история» в Саратове пройдет Географический диктант. Это международная акция, которая проводится ежегодно, начиная с 2015 года, под эгидой Русского географического общества, по инициативе Владимира Владимировича Путина.

Мне выпала честь второй год подряд быть ведущей площадки в Исторического парка. Вместе с командой парка мы решили помочь всем желающим подготовиться к диктанту, а заодно, выиграть пригласительные билеты в мультимедийные экспозиции.

С этой целью мы запустили акцию «Географию — знаю, историю — люблю!». Каждый день на моих страницах в соцсетях будет появляться видео с вопросом. Варианты ответов вы можете оставлять в комментариях под видео. Трех самых быстрых и точных комментаторов, которые дадут правильные ответы, и будут ждать призы — пригласительные в Исторический парк «Россия — Моя история».

Вручать подарки мы, конечно, будем в торжественной обстановке, в день проведения Географического диктанта 27 октября. Не пропустите вопросы, отвечайте правильно, и приходите на Географический диктант! — пригласила Юлия Литневская.

ИСТОЧНИК KP.RU