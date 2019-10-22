2019-10-22T16:01:20+03:00
Общество

В Саратове прошли велоралли

Мероприятие состоялось на Кумысной поляне
Дарья Вострикова
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На Кумысной поляне в Саратове прошли велоралли.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в рамках реализации социального проекта на территории детского оздоровительного лагеря «Молодежный» была создана спортивно-тренировочная база, которая включает дистанции разных уровней сложности.

Попробовать свои силы можно было на туристском триале и треком для обучения езды на велосипеде.

В празднике приняли участие 80 человек, определены победители в пяти возрастных группах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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