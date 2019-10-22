Саратовскому Минобразу рекомендовали внедрить систему отслеживания школьников

СЕГОДНЯ 15:40 2019-10-22T15:40:55+03:00

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В правительстве Саратовской области обсудили безопасность детей при дороге в школу.

Как сообщили «КП-Саратов» в правительстве области, ранее были созданы комиссии , которые обследовали пришкольные территории. Неделю они обследовали подходы к образовательным учреждениям, прошли по маршрутам, которыми пользуются дети.

- Только когда люди увидят, насколько эффективно идет работа по упреждению любых опасных ситуаций, когда каждая семья с детьми будет чувствовать себя защищенной, мы сможем говорить о благополучии граждан, — заявил губернатор Валерий Радаев.

Зампред правительства Сергей Наумов отметил, что в Саратове и районах области выявлены проблемы, например, бесхозные гаражи, заросли, долгострои. Также на некоторых дорогах нет уличного освещения.

Глава Саратова Михаил Исаев отметил, что зачастую школьники срезают путь, что также следует учитывать.

На совещании министерству образования было рекомендовано внедрять системы отслеживания детей по мобильной связи.

Напомним, власть отреагировала на требования граждан обеспечить безопасность маршрутов в школу после трагедии с Лизой Киселёвой, которую убили по пути в школу в гаражном кооперативе.

ИСТОЧНИК KP.RU