В Саратовской области пресекли 16 незаконных вырубок в лесах
Сотрудниками минприроды области и ГУ МВД России по Саратовской области пресекли 16 незаконных вырубок в лесах, материалы по шести делам направлены в полицию.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве природных ресурсов и экологии Саратовской области, проведено 214 рейдов, 86 дежурств, 175 выездов на места изготовления древесины. Также на трассах действовало 17 постов по проверке водителей, которые везут лес.
Мероприятия начались с августа 2019 года в рамках операции «Лесовоз».
При патрулировании лесов используется лесопатрульная техника, приобретенная в 2019 году в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Всего в лесничества области было закуплено 8 лесопатрульных автомобилей ВАЗ 4х4.
ИСТОЧНИК KP.RU