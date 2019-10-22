В Саратовской области пресекли 16 незаконных вырубок в лесах

СЕГОДНЯ 15:40 2019-10-22T15:40:31+03:00

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Сотрудниками минприроды области и ГУ МВД России по Саратовской области пресекли 16 незаконных вырубок в лесах, материалы по шести делам направлены в полицию.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве природных ресурсов и экологии Саратовской области, проведено 214 рейдов, 86 дежурств, 175 выездов на места изготовления древесины. Также на трассах действовало 17 постов по проверке водителей, которые везут лес.

Мероприятия начались с августа 2019 года в рамках операции «Лесовоз».

При патрулировании лесов используется лесопатрульная техника, приобретенная в 2019 году в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Всего в лесничества области было закуплено 8 лесопатрульных автомобилей ВАЗ 4х4.

ИСТОЧНИК KP.RU