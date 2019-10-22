Лихач из Балаково отработает нетрезвую езду

СЕГОДНЯ 15:36 2019-10-22T15:36:02+03:00

Гражданина лишили прав на два года

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Суд признал 27-летнего жителя Балаково виновным в пьяной езде.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что в июне 2018 года мужчину уже привлекали к ответственности за это правонарушение, однако 14 июля он сел за руль своего автомобиля Ford вновь подшофе.

Гражданина остановили дорожные инспекторы, медицинское освидетельствование подтвердило его состояние.

Мужчину обязали провести 150 часов на обязательных работах и запретили ближайшие два года садиться за руль.

ИСТОЧНИК KP.RU