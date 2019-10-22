2019-10-22T16:26:25+03:00
Общество

В Саратовской области появятся немецкие семена

Решение о ввозе каждой партии продукции будут принимать после экспертизы
Дарья Вострикова
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Управление Россельхознадзора по Саратовской области в соответствии с письмом федерального ведомства сообщает о прибытии в страну заграничных семян.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, товар приедет из немецкого питомника Wolfschmidt Samen & Jungpflanzen GbR (Schleswiger Str. 115, D — 90427 Nurnberg) в московский питомник «АСЦ», а значит — может появиться и у нас в регионе.

Решение о ввозе каждой партии будет приниматься по результатам лабораторной экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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