В Саратовской области появятся немецкие семена
Решение о ввозе каждой партии продукции будут принимать после экспертизы
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Управление Россельхознадзора по Саратовской области в соответствии с письмом федерального ведомства сообщает о прибытии в страну заграничных семян.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, товар приедет из немецкого питомника Wolfschmidt Samen & Jungpflanzen GbR (Schleswiger Str. 115, D — 90427 Nurnberg) в московский питомник «АСЦ», а значит — может появиться и у нас в регионе.
Решение о ввозе каждой партии будет приниматься по результатам лабораторной экспертизы.
ИСТОЧНИК KP.RU