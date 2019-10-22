2019-10-22T16:25:00+03:00
Происшествия

В Красноармейском районе мужчина отобрал у знакомого телефон

На просьбы вернуть гаджет он отвечал отказом
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд признал 36-летнего жителя Красноармейского района виновным в грабеже.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 29 апреля мужчина со своим 30-летним знакомым пил с приятелями в одном из домов.

После застолья гражданин отобрал у знакомого телефон стоимостью 13 тыс. рублей, а после просьб вернуть гаджет ушел и попытался его продать.

В зале суда мужчина не признал свою вину, однако под тяжестью доказательств суд назначил ему 320 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24