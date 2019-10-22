В Красноармейском районе мужчина отобрал у знакомого телефон

СЕГОДНЯ 14:54 2019-10-22T16:25:00+03:00

На просьбы вернуть гаджет он отвечал отказом

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Суд признал 36-летнего жителя Красноармейского района виновным в грабеже.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 29 апреля мужчина со своим 30-летним знакомым пил с приятелями в одном из домов.

После застолья гражданин отобрал у знакомого телефон стоимостью 13 тыс. рублей, а после просьб вернуть гаджет ушел и попытался его продать.

В зале суда мужчина не признал свою вину, однако под тяжестью доказательств суд назначил ему 320 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU