В Красноармейском районе мужчина отобрал у знакомого телефон
На просьбы вернуть гаджет он отвечал отказом
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Суд признал 36-летнего жителя Красноармейского района виновным в грабеже.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 29 апреля мужчина со своим 30-летним знакомым пил с приятелями в одном из домов.
После застолья гражданин отобрал у знакомого телефон стоимостью 13 тыс. рублей, а после просьб вернуть гаджет ушел и попытался его продать.
В зале суда мужчина не признал свою вину, однако под тяжестью доказательств суд назначил ему 320 часов обязательных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU