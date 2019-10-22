2019-10-22T13:06:17+03:00
Происшествия

В Саратове молодой рецидивист украл инструменты из гаража

На него завели уголовное дело
Дарья Вострикова
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Полиция Октябрьского района раскрыла кражу из гаража на Самарской улице Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам 29-летнего пострадавшего, кто-то проник внутрь бокса в период с 15 по 19 октября и унес электролобзик, стиральный фен, отбойную дрель и бензопилу.

Предполагаемого вора задержали, им оказался 21-летний рецидивист, который признался, что сдал похищенное в ломбард.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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