В Саратове молодой рецидивист украл инструменты из гаража
На него завели уголовное дело
Изменить размер текста:
Полиция Октябрьского района раскрыла кражу из гаража на Самарской улице Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам 29-летнего пострадавшего, кто-то проник внутрь бокса в период с 15 по 19 октября и унес электролобзик, стиральный фен, отбойную дрель и бензопилу.
Предполагаемого вора задержали, им оказался 21-летний рецидивист, который признался, что сдал похищенное в ломбард.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU