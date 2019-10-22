Саратовским предприятиям выделят 9,5 млн рублей на реализацию инвестпроектов

СЕГОДНЯ 12:47 2019-10-22T12:47:00+03:00

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Саратовские предприятия обрабатывающих производств могут получить субсидии, чтобы компенсировать часть затрат на модернизацию и перевооружение своих мощностей в рамках реализации инвестпроектов.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики области, срок реализации проекта не должен превышать трех лет, его общая стоимость — не менее 15 млн рублей и на момент подачи заявки он должен реализовываться.

Общий размер субсидий составляет почти 9,5 млн рублей.

Подать заявки можно с 7 ноября 2019 года в Минпроме по адресу: Саратов, улица Московская, 72, строение 2, кабинет 5 с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, а в пятницу до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 13:48. Прием заявлений заканчивается 18:00 20 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU