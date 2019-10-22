2019-10-22T12:52:30+03:00
Общество

Регоператор: Оставлять шины на площадках для ТКО нельзя

Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Накануне смены погодных условий Региональный оператор Саратовской области, филиал АО «Управление отходами», напоминает жителям региона и юридическим лицам о недопустимости складирования б/у шин и покрышек в контейнеры для твердых коммунальных отходов. Автомобильные шины относятся к промышленным отходам и попытки их утилизировать вместе с обычным мусором является нарушением действующих экологических норм.

- В период сезонной смены шин автовладельцы зачастую оставляют старую «обувку» на контейнерных площадках для коммунальных отходов. Многие шиномонтажные мастерские также отказываются от легальных способов утилизации пришедших в негодность колес. Нередки случаи, когда старые покрышки попросту сжигают на пустырях. Между тем в нашем регионе есть предприятия, которые профессионально утилизируют данный тип отходов. Такая услуга для частных лиц во многих из них является бесплатной. Региональный оператор обращается к автовладельцам с просьбой подойти к вопросу утилизации опасных отходов со всей ответственностью и не допускать нарушения действующих норм, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

На территории областного центра пункты приема б/у шин существуют у ряда шинных центров. Кроме того, в Саратове находится резиноперерабатывающий завод, который обеспечивает переработку шин. Компания принимает отработавшие свой срок шины от частных лиц на безвозмездной основе, а также осуществляет сбор и транспортирование шин от организаций. Каждый автолюбитель может ответственно подойти к вопросу утилизации опасного типа отходов и снизить потенциальный экологический ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На радио «Комсомольская правда» выйдет передача о технологиях на заводе в Горном
В Саратовской области ГЖИ проверила свыше 2,6 тыс.домов
В Саратовской области откроется девять модельных библиотеках
Евгений Ковалев возглавит горбольницу №1 Саратова
В Саратове прошли велоралли
Саратовскому Минобразу рекомендовали внедрить систему отслеживания школьников
В Саратовской области пресекли 16 незаконных вырубок в лесах
Лихач из Балаково отработает нетрезвую езду
Компанию по добыче нефти из Маркса оставили без имущества из-за 11 млн рублей долгов
Виновнику смертельного ДТП из Саратова отказались смягчать срок
Жителей Михайловского заинтересовали возможности при строительстве завода в Горном
В Саратовской области появятся немецкие семена
В Красноармейском районе мужчина отобрал у знакомого телефон