Регоператор: Оставлять шины на площадках для ТКО нельзя

СЕГОДНЯ 12:34 2019-10-22T12:52:30+03:00

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Накануне смены погодных условий Региональный оператор Саратовской области, филиал АО «Управление отходами», напоминает жителям региона и юридическим лицам о недопустимости складирования б/у шин и покрышек в контейнеры для твердых коммунальных отходов. Автомобильные шины относятся к промышленным отходам и попытки их утилизировать вместе с обычным мусором является нарушением действующих экологических норм.

- В период сезонной смены шин автовладельцы зачастую оставляют старую «обувку» на контейнерных площадках для коммунальных отходов. Многие шиномонтажные мастерские также отказываются от легальных способов утилизации пришедших в негодность колес. Нередки случаи, когда старые покрышки попросту сжигают на пустырях. Между тем в нашем регионе есть предприятия, которые профессионально утилизируют данный тип отходов. Такая услуга для частных лиц во многих из них является бесплатной. Региональный оператор обращается к автовладельцам с просьбой подойти к вопросу утилизации опасных отходов со всей ответственностью и не допускать нарушения действующих норм, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

На территории областного центра пункты приема б/у шин существуют у ряда шинных центров. Кроме того, в Саратове находится резиноперерабатывающий завод, который обеспечивает переработку шин. Компания принимает отработавшие свой срок шины от частных лиц на безвозмездной основе, а также осуществляет сбор и транспортирование шин от организаций. Каждый автолюбитель может ответственно подойти к вопросу утилизации опасного типа отходов и снизить потенциальный экологический ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU