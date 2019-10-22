Саратовцам покажут оперу «Кармина Бурана»

СЕГОДНЯ 12:04 2019-10-22T12:15:39+03:00

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1 и 2 ноября на сцене Саратовского академического театра оперы и балета впервые состоятся гастроли театра «Царицынская опера» (Волгоград). Проект организован в рамках Межрегиональной программы «Большие гастроли» при поддержке Федерального центра поддержки гастрольной деятельности.

Из Волгограда приедут около 200 артистов — солистов оперы и балета, симфонический оркестр «Царицынской оперы». В программе гастролей три премьерных спектакля. Саратовские зрители увидят: музыкально-хореографическую мистерию «Кармина Бурана» Карла Орфа, оперу Жоржа Бизе «Кармен» и музыкальную сказку «Принцесса на горошине» (либретто — Н. Кузьминых, музыка — Е. Шашин).

Фото Армена Осипяна

21 октября в Голубой гостиной театра состоялась пресс-конференция, на которой журналистам подробнее рассказали о предстоящих гастролях. В ней приняли участие: директор Саратовского театра оперы и балета Алексей Комаров, директор театра «Царицынская опера» Леонид Пикман, а также солисты волгоградского театра Анна Девяткина и Руслан Сигбатулин.

Фото Армена Осипяна

- Наш театр относительно молодой, в этом году мы открыли 16-й сезон. Сегодня в репертуаре мы имеем 14 полноценных оперных спектаклей, четыре полноценных балета. «Царицынская опера» рада показать наши спектакли у вас, потому что саратовскому театру уже не одно столетие, — поделился директор волгоградского театра Леонид Пикман

В 1992 году воплотилась идея создания «Волгоградской оперной антрепризы». А 21 февраля 1993 года состоялась премьера первого в Волгограде оперного спектакля — «Чио Чио Сан» Дж. Пуччини. 6 февраля 2004 года был изменен статус театра, он получил новое название: Волгоградский государственный театр «Царицынская опера». Первой премьерой театра «Царицынская опера» стала «Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова в постановке режиссера Большого театра Михаила Панджавидзе.

Фото Армена Осипяна

1 ноября волгоградский театр покажет в Саратове музыкально-хореографическую мистерию Карла Орфа «Кармина Бурана». Режиссер-постановщик Александр Зверев и дирижер Сергей Гринев создали оригинальный философский спектакль с музыкой Орфа, Моцарта и Генделя.

- Наша «Кармина Бурана» это не сценическая кантата, а полноценная постановка. В нашем спектакле принимает участие почти весь театр. В работе занята практически вся балетная труппа, весь хор, а также ведущие солисты. Такого зрители больше нигде не увидят, — рассказал Леонид Пикман.

Вечером, 2 ноября, театр «Царицынская опера» представит на саратовской сцене новую версию оперы «Кармен». Австрийский режиссер Григ Скоморовски создал оригинальную постановку, которая идет на французском языке с синхронными русскими субтитрами. Режиссер сознательно уходит от банальных стереотипов, стараясь избежать заезженных оперных клише. Акцент поставлен на контраст и борьбу цвета, элегантность и строгую изысканность. Спектакль «Царицынской оперы» вне времени и пространства.

- Здесь угадываются черты Испании. Постановка не имеет временных рамок. Все, что происходит с Кармен и другими героями оперы это запросто может произойти в наше время, в любой стране. Концепция спектакля не о Кармен. Она скорее о другом человеке. Режиссер хочет показать драму и проблему выбора своего главного героя Хозе. Такого еще никогда не делали, — отметила солистка «Царицынской оперы» Анна Девяткина.

Утром 2 ноября состоится показ музыкальной сказки «Принцесса на горошине». «Царицынская опера» представит свою версию популярной сказки. Здесь главные герои становятся отнюдь не влюбленные, а испытание их любви — вовсе не горошина. По словам директора волгоградского театра, спектакль «Принцесса на горошине» проходит с постоянными аншлагами и уже полюбился местной публике.

ИСТОЧНИК KP.RU