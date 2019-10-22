Начались вскрышные работы на магистральном водопроводе в Саратове

СЕГОДНЯ 11:53 2019-10-22T11:54:49+03:00

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Сотрудники аварийно-ремонтных служб ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» приступили к вскрышным работам, в ходе которых будет установлен характер повреждения на магистральном водопроводе (диаметр d1200 мм).

Накануне вечером после произведения отключения ХВС перечисленным ранее абонентам начался сброс воды. Данные мероприятия, согласно плану, продолжались до сегодняшнего утра, учитывая большую протяженность объекта (15 км). Утром на место повреждения выезжали глава города Михаил Исаев и директор ООО «КВС» Дмитрий Астраханцев.

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По окончании вскрышных работ специалисты приступят к устранению повреждения. Заготовлены все необходимые материалы и техника. Учитывая значимость объекта в системе водоснабжения города, организована работа четырех бригад, при необходимости будут привлечены дополнительные силы технических служб КВС.

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На время производства ремонтно-восстановительных мероприятий к домам, в которых отсутствует холодное водоснабжение, по заявкам районных администраций организован подвоз воды по следующему графику:

- ул. Исаева, 32 с 10.00 до 12.00

- ул. Самойловская, 55 с 12.00 до 14.00, с 16.00 до 18.00

- ул. Исаева, 22 с 14.00 до 16.00, с 18.00 до 20.00.

По мере поступления заявок график подвоза может быть скорректирован. Все мероприятия планируется завершить до 22.00, после чего начнется постепенное заполнение коммуникаций питьевой водой.

- Обращаем внимание потребителей, что после проведения ремонтных работ употреблять питьевую воду в течение 48 часов рекомендуется в кипяченом виде. Приносим извинения за временные неудобства! — отметили в ООО «КВС».

ИСТОЧНИК KP.RU