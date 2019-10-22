2019-10-22T11:54:49+03:00
Общество

Начались вскрышные работы на магистральном водопроводе в Саратове

Работы планируется завершить к 22 часам
Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сотрудники аварийно-ремонтных служб ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» приступили к вскрышным работам, в ходе которых будет установлен характер повреждения на магистральном водопроводе (диаметр d1200 мм).

Накануне вечером после произведения отключения ХВС перечисленным ранее абонентам начался сброс воды. Данные мероприятия, согласно плану, продолжались до сегодняшнего утра, учитывая большую протяженность объекта (15 км). Утром на место повреждения выезжали глава города Михаил Исаев и директор ООО «КВС» Дмитрий Астраханцев.

.

.

По окончании вскрышных работ специалисты приступят к устранению повреждения. Заготовлены все необходимые материалы и техника. Учитывая значимость объекта в системе водоснабжения города, организована работа четырех бригад, при необходимости будут привлечены дополнительные силы технических служб КВС.

.

.

На время производства ремонтно-восстановительных мероприятий к домам, в которых отсутствует холодное водоснабжение, по заявкам районных администраций организован подвоз воды по следующему графику:

- ул. Исаева, 32 с 10.00 до 12.00

- ул. Самойловская, 55 с 12.00 до 14.00, с 16.00 до 18.00

- ул. Исаева, 22 с 14.00 до 16.00, с 18.00 до 20.00.

По мере поступления заявок график подвоза может быть скорректирован. Все мероприятия планируется завершить до 22.00, после чего начнется постепенное заполнение коммуникаций питьевой водой.

- Обращаем внимание потребителей, что после проведения ремонтных работ употреблять питьевую воду в течение 48 часов рекомендуется в кипяченом виде. Приносим извинения за временные неудобства! — отметили в ООО «КВС».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саратовцам покажут оперу «Кармина Бурана»
В Татищевском районе зарегистрировали случай чумы свиней
В саратовской колонии заключенный пропагандировал терроризм
В Энгельсе продавец ювелирного магазина присвоила себе украшения на 670 тыс. рублей
В Саратове рецидивист украл велосипед
Панков: Володин хорошо знает бюджетные проблемы регионов
200 глав сельских поселений повысили квалификацию в Президентской академии
Алиментщик из Саратова за 12 лет накопил долг в миллион рублей
В Саратове женщина за фейки голой любовницы мужа попала под суд
В Саратове водительница Volkswagen сбила корову
На проспекте Строителей в Саратове сбили студента
В Романовке пьяный мужчина угнал чужой ВАЗ
В Энгельсе десять пожарных тушили баню
В Саратове девушка украла телефон из салона связи
В Ершове водитель ВАЗа пострадал в столкновении с грузовиком
В Саратове поймали наркомана со шприцем в куртке
Студент СГЮА завоевал серебро на летних военных играх
В Пугачеве парень угнал у женщины BMW
Против бывшего саратовского адвоката завели еще одно дело о мошенничестве
В Красном Куте полыхали два сарая
Сегодня в Саратовской области прозвучат сирены