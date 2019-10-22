В Саратове рецидивист украл велосипед

СЕГОДНЯ 11:21 2019-10-22T12:07:11+03:00

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Полиция Кировского района Саратова раскрыла кражу у 45-летней женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 18 по 19 сентября неизвестные тайком забрали ее велосипед из подъезда на Технической улице.

Вчера, 21 октября, предполагаемого вора задержали, им оказался 37-летний рецидивист из Саратова.

Он во всем признался, похищенное обнаружили в комиссионном магазине.

Сейчас мужчина уже находится под подпиской о невыезде, мера пресечения не изменялась.

ИСТОЧНИК KP.RU