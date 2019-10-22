В Саратове рецидивист украл велосипед
Мужчина признался в содеянном
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Полиция Кировского района Саратова раскрыла кражу у 45-летней женщины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 18 по 19 сентября неизвестные тайком забрали ее велосипед из подъезда на Технической улице.
Вчера, 21 октября, предполагаемого вора задержали, им оказался 37-летний рецидивист из Саратова.
Он во всем признался, похищенное обнаружили в комиссионном магазине.
Сейчас мужчина уже находится под подпиской о невыезде, мера пресечения не изменялась.
ИСТОЧНИК KP.RU