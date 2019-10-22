200 глав сельских поселений повысили квалификацию в Президентской академии

СЕГОДНЯ 11:15 2019-10-22T11:16:17+03:00

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На базе Поволжского института управления РАНХиГС завершилось обучение 200 глав сельских поселений по программе повышения квалификации «Технологии управления развитием муниципального образования».

Обучение организовано факультетом «Высшая школа государственного управления» ПИУ РАНХиГС совместно с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Саратовской области».

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Председатель Ассоциации Людмила Жуковская в своем выступлении перед слушателями обозначила необходимость использования современных технологий управления в развитии муниципальных образований региона и важность взаимодействия с населением в решении вопросов местного значения.

Под руководством ведущих преподавателей ПИУ РАНХиГС слушатели разрабатывали проекты развития муниципальных образований Саратовской области. Темы проектов связаны с предстоящим празднованием в 2020 году 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Большой интерес вызвал проект представителей Натальинского МО Балаковского района «Маршрутами победы. Эстафета поколений (интерактивная квест-игра)», формирующий новый подход к патриотическому воспитанию молодежи, сохранению исторического и трудового наследия страны, а также проект Безымянского МО Энгельсского района об увековечивании памяти погибших в годы войны от ран в госпитале села Безымянное «Героями не рождаются — героями становятся».

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По итогам защиты проектов министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин отметил, что представленные идеи решают важную задачу — формирование системного подхода по вовлечению жителей в местное самоуправление.

По окончанию мероприятия Сергей Зюзин и Людмила Жуковская выразили благодарность руководству Института, сотрудникам и преподавателям за высокий уровень организации и качество обучения.

ИСТОЧНИК KP.RU