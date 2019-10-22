В Саратове поймали наркомана со шприцем в куртке
Гражданин задержан в Ленинском районе
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В воскресенье, 20 октября, сотрудники Росгвардии задержали в Ленинском районе 36-летнего наркомана в компании со знакомым.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, патруль обнаружил внимание на подозрительную компанию.
Догадки подтвердились, один из граждан признался, что у него в кармане лежит шприц и запрещенные вещество.
Мужчину привлекли к ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU