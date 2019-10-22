В Пугачеве парень угнал у женщины BMW
Машина оказалась в пункте приема чермета
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В отдел полиции Пугачевского района с заявлением обратилась 36-летняя жительница Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 10 по 25 июля из ее двора на Октябрьской улице пропал УАЗ-374101 и BMW-740ia.
Сумма ущерба составила 275 тыс. рублей.
Выяснилось, что иномарку привез в пункт приема чермета 42-летний рецидивист, который находится в колонии поселения.
Похищенное изъяли, возбуждено уголовное дело, проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU