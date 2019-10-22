В Пугачеве парень угнал у женщины BMW

СЕГОДНЯ 09:47 2019-10-22T10:45:11+03:00

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В отдел полиции Пугачевского района с заявлением обратилась 36-летняя жительница Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 10 по 25 июля из ее двора на Октябрьской улице пропал УАЗ-374101 и BMW-740ia.

Сумма ущерба составила 275 тыс. рублей.

Выяснилось, что иномарку привез в пункт приема чермета 42-летний рецидивист, который находится в колонии поселения.

Похищенное изъяли, возбуждено уголовное дело, проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU