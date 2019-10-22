В Татищевском районе 12-летний велосипедист влетел в мотоцикл

СЕГОДНЯ 09:19 2019-10-22T10:36:47+03:00

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Вчера, 21 октября, в 16:40 у третьего дома на Административной улице в селе Большая Ивановка Татищевского района 12-летний велосипедист устроил аварию.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, мальчик ехал по правому краю дорогу и влетел в мотоцикл Racer под управлением 15-летнего парня, который шел на обгон.

В результате аварии младшему из водителей назначили амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU