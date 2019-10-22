Росгвардейцы задержали двух воров из магазинов
За минувшие сутки, 21 октября, сотрудники Росгвардии предотвратили две кражи из супермаркетов.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны по Саратовской области, задержан 38-летний сельский житель Балтайского района, который пытался унести товар из торговой точки на улице Навашина.
Мужчина пришел сюда после неудачной попытки что-то украсть в соседнем магазине.
Помещение универмага не дали ему покинуть росгвардейцы.
Выяснилось, что два месяца он разыскивается по подозрению в ранее совершенной краже.
Еще одного злоумышленника задержали в балаковском гипермаркете на улице Факел Социализма, когда он пытался своровать товар.
Похищенное изъяли, по данным фактам проводятся проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU