2019-10-22T09:06:04+03:00
Общество

РТКОММ объявил о старте продаж услуг скоростного интернета для дома и офиса под торговой маркой SenSat

Юлия Кекова
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Теперь жители Саратовской области могут испытать на себе все прелести скоростного спутникового доступа в Сеть.

Многие из нас наверняка сталкивались с проблемой, когда чем дальше отъезжаешь от города, тем хуже работает мобильный интернет.

Именно в таких ситуациях, когда вокруг нет ни оптической инфраструктуры, ни классической проводной связи, на помощь приходит скоростной спутниковый интернет от SenSat.

В Саратове начальник отдела по работе с массовым сегментом РТКОММ Илья Васильев официально объявил о старте продаж услуг скоростного интернета для дома и офиса.

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- На сегодняшний день наша спутниковая сеть охватывает всю территорию России. У нас уже есть первые пользователи — среди которых есть люди, живущие в загородных домах, и предприниматели, которые ведут свой бизнес на удаленных территориях. Спрос на услугу скоростного спутникового доступа от SenSat и динамика подключений — стабильные, — рассказал Илья Васильев.

Кстати, стоимость приобретения оборудования в собственность — от 29 550 руб. Стоимость услуги — от 670 рублей в месяц при скорости до 45 Мбит/с. Узнать другие подробности и оставить заявку на подключение скоростного спутникового интернета от SenSat можно на сайте www.sensat.ru.

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На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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