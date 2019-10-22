В Балакове из магазина украли швейцарские часы

СЕГОДНЯ 08:35 2019-10-22T08:49:46+03:00

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Полиция Балаковского района раскрыла кражу из ТЦ «Оранж» на Волжской улице, 107.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 15 сентября около 11:20 из магазина пропали швейцарские часы Swatch.

Кража произошла в то время, когда продавец отдела отошла и оставила торговую точку без присмотра.

Предполагаемого похитителя задержали, им оказался 46-летний рецидивист, у которого изъяли похищенное.

Мужчину отпустили под подписку о невыезде, ждать решения уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU