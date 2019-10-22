В Балакове из магазина украли швейцарские часы
Похититель пойман
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Полиция Балаковского района раскрыла кражу из ТЦ «Оранж» на Волжской улице, 107.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 15 сентября около 11:20 из магазина пропали швейцарские часы Swatch.
Кража произошла в то время, когда продавец отдела отошла и оставила торговую точку без присмотра.
Предполагаемого похитителя задержали, им оказался 46-летний рецидивист, у которого изъяли похищенное.
Мужчину отпустили под подписку о невыезде, ждать решения уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU