В Самойловском районе мужчина убил ревнивого дядю

СЕГОДНЯ 07:55 2019-10-22T07:55:42+03:00

Он забил его кулаками на берегу пруда

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В Самойловском районе Саратовской области мужчина сознался в убийстве дяди.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в отношении 39-летнего гражданина возбуждено уголовное дело по факту убийства.

По версии следствия, вечером 16 октября мужчина со своим 47-летним дядей отправились на рыбалку на пруд поселка Алексеевский. Высадившись на противоположном берегу, они принялись распивать алкоголь.

При этом дядя начал обвинять племянника в отношениях со своей сожительницей. Он дал 39-летнему мужчине пощечину. В ответ тот повалил его на землю и начал бить кулаками по голове.

Лишь поняв, что забил родственника до смерти, племянник пришел к нему домой и рассказа его сожительнице о случившемся.

Сейчас мужчина полностью признал вину и был взят под арест.

ИСТОЧНИК KP.RU