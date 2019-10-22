В Самойловском районе мужчина убил ревнивого дядю
В Самойловском районе Саратовской области мужчина сознался в убийстве дяди.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в отношении 39-летнего гражданина возбуждено уголовное дело по факту убийства.
По версии следствия, вечером 16 октября мужчина со своим 47-летним дядей отправились на рыбалку на пруд поселка Алексеевский. Высадившись на противоположном берегу, они принялись распивать алкоголь.
При этом дядя начал обвинять племянника в отношениях со своей сожительницей. Он дал 39-летнему мужчине пощечину. В ответ тот повалил его на землю и начал бить кулаками по голове.
Лишь поняв, что забил родственника до смерти, племянник пришел к нему домой и рассказа его сожительнице о случившемся.
Сейчас мужчина полностью признал вину и был взят под арест.
ИСТОЧНИК KP.RU