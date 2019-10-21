2019-10-21T19:56:36+03:00
Общество

Тепло в Саратове может подорожать на 7,6%

«Т плюс» поднимет тарифы для 27 многоквартирных домов
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жителей Саратова предупредили о возможности роста тарифов на тепло.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, это коснется 27 многоквартирных домов.

Причина роста тарифа – передача сетей теплоснабжения в концессию ПАО «Т Плюс».

- ПАО «Т Плюс» выступило с инициативой заключения концессионного соглашения в отношении централизованных систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, в том числе имущественного комплекса, включающего 3 котельные в пос. Увек, 1 котельную в пос. Солнечный и 3 теплотрассы длиной 3,9 км. В настоящее время эти объекты эксплуатируются МУП «Саратовский коммунальный комплекс», - отметила председатель комитета по ЖКХ Наталья Даниленко.

Соответственно, абоненты, получающие тепло от этих котельных, попадут под увеличение тарифов на тепловую энергию на 7,6%.

- Предельные индексы могут быть пересмотрены в сторону увеличения только по решению Губернатора Саратовской области и только в пределах допустимого отклонения, то есть до 4%, - подчеркнула Даниленко.

Повышение планируется провести в два этапа: в декабре 2019 года и июле 2020 года.

В качестве примера госпожа Даниленко приводит квартиру площадью 54 кв. м. На первом этапе стоимость для одного жильца такой квартиры сумма оплаты вырастет на 79,28 рубля, то есть вместо 2933,92 рубля он заплатит 3013,2 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На химзаводе в Саратове произошел пожар
Авария на Молочке парализовала движение в Солнечный
В областном комитете по тарифам обвинили РИА Рейтинг в необъективности
Саратовская область не достигла уровня эпидемии гриппа
Прокуратура возмутилась зарослями в Ленинском районе
Вольск завесят камерами с технологией распознавания лиц
«Ростелеком» и «Ростех» оснастят МФЦ криптобиокабинами — получить загранпаспорт будет проще
Валерий Радаев высадил яблони в Марксовском районе
ТКО весом в 100 синих китов вывезли на МПС в Марксе
В селе Старая Порубежка открыли новую спортплощадку
На заводе в Горном могут утилизировать фосфогипс
Саратовцы попросили мэра убрать опасные деревья
Жительница Саратова отдала 700 тыс. рублей за злоупотребление полномочиями
На балаковском заводе начали строить гидрографические катера
Саратовские студенты получили более 1 млн рублей на всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических лиц
В Марксе бизнесмен лишился мебели из-за долгов
В Саратове пройдет творческий вечер актрисы Светланы Никулиной
На заводе в Горном планируют поставить уникальную шведскую установку с максимальной защитой
Семь пьяных водителей выехали на дороги Саратова в темное время суток
Жителям Саратовской области вернули 11,5 млн рублей за услуги ЖКХ
В Саратове ученые обсуждают технологию переработки отходов в Горном
В начале ноября в селе Вязовка откроют модельную библиотеку
Лихач из Балакова отработает нетрезвую езду
Задержан предполагаемый убийца, застреливший мужчину в Энгельсе
Людмила Сиротина: Региональный политсовет «Единой России» усилился представителями первичных отделений
В Саратове 13 пожарных тушили здание на Песчано-Уметском тракте
В Саратове из-за поломки пантографа встали трамваи и троллейбусы
Аткарская прокуратура выявила пять сайтов по продаже поддельных медкнижек