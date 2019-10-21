Тепло в Саратове может подорожать на 7,6%

СЕГОДНЯ 19:56 2019-10-21T19:56:36+03:00

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Жителей Саратова предупредили о возможности роста тарифов на тепло.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, это коснется 27 многоквартирных домов.

Причина роста тарифа – передача сетей теплоснабжения в концессию ПАО «Т Плюс».

- ПАО «Т Плюс» выступило с инициативой заключения концессионного соглашения в отношении централизованных систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, в том числе имущественного комплекса, включающего 3 котельные в пос. Увек, 1 котельную в пос. Солнечный и 3 теплотрассы длиной 3,9 км. В настоящее время эти объекты эксплуатируются МУП «Саратовский коммунальный комплекс», - отметила председатель комитета по ЖКХ Наталья Даниленко.

Соответственно, абоненты, получающие тепло от этих котельных, попадут под увеличение тарифов на тепловую энергию на 7,6%.

- Предельные индексы могут быть пересмотрены в сторону увеличения только по решению Губернатора Саратовской области и только в пределах допустимого отклонения, то есть до 4%, - подчеркнула Даниленко.

Повышение планируется провести в два этапа: в декабре 2019 года и июле 2020 года.

В качестве примера госпожа Даниленко приводит квартиру площадью 54 кв. м. На первом этапе стоимость для одного жильца такой квартиры сумма оплаты вырастет на 79,28 рубля, то есть вместо 2933,92 рубля он заплатит 3013,2 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU