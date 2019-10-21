Авария на Молочке парализовала движение в Солнечный

СЕГОДНЯ 17:03 2019-10-21T19:45:28+03:00

Четыре авто перегородили три полосы [фото]

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На 1-м проезде Танкистов в Саратова произошла крупная авария, перегородившая движение.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, на дороге, ведущей из Юбилейного в Солнечный (район Молочки), столкнулись четыре авто.

Фото Саратовской областной службы спасения

Машины перегородили три полосы движение, что привело к серьезной пробке в сторону Солнечного.

На месте работают спасатели, медики, полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU