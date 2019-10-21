Авария на Молочке парализовала движение в Солнечный
Четыре авто перегородили три полосы [фото]
Фото Саратовской областной службы спасения
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На 1-м проезде Танкистов в Саратова произошла крупная авария, перегородившая движение.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, на дороге, ведущей из Юбилейного в Солнечный (район Молочки), столкнулись четыре авто.
Фото Саратовской областной службы спасения
Машины перегородили три полосы движение, что привело к серьезной пробке в сторону Солнечного.
На месте работают спасатели, медики, полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU