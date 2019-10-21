Прокуратура возмутилась зарослями в Ленинском районе

СЕГОДНЯ 16:40 2019-10-21T16:40:04+03:00

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Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко поручил проверить сферу благоустройства в Ленинском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, в районе имеются ряд смотровых колодцев без крышек, что представляет опасность для жителей.

Названы конкретные адреса: тепловые камеры и трассы на улицах Лунная и Лесная республика. Всего 53 открытых колодца.

Кроме того, в Ленинском районе имеются расселенные аварийные дома, которые подлежат сносу. Однако до сих пор они не огорожены и представляют опасность.

- К домам на 2-й Прокатной, 5 и 8, на Перспективной, 10«б» имеется свободный доступ, вблизи расположены образовательные учреждения, — отметили в прокуратуре.

Нарекания ведомства вызвали стихийные свалки и заросли двухметровой высоты на улицах Уфимцева, Перспективная и Селекционном проезде.

В адрес главы Саратова внесено представление.

ИСТОЧНИК KP.RU