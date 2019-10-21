Валерий Радаев высадил яблони в Марксовском районе
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 21 октября, побывал в Марксовском районе, где осмотрел инвестпроект.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», глава региона осмотрел садоводческое товарищество «Яблоневый сад» в селе Бобровка.
Сад раскинулся на площади 31 га и там используется капельное орошение. За пять лет запланировано выйти на урожайность 400 тонн с гектара и довести площадь до 50 га.
.Фото: Марина Новопашина
- Сейчас активно возрождаем садоводство. Руководитель предприятия использовал современную интенсивную технологию. Все было грамотно просчитано, и через несколько лет хозяйство выйдет на проектную мощность, — отметил Валерий Радаев.
Глава региона п\напомнил о пользе яблок и призвал жителей есть эти фрукты.
Валерий Радаев высадил яблоню в Марксовском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU