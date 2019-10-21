Валерий Радаев высадил яблони в Марксовском районе

СЕГОДНЯ 16:10 2019-10-21T16:13:19+03:00

Он побывал в «Яблоневом саду» села Бобровка [видео]

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 21 октября, побывал в Марксовском районе, где осмотрел инвестпроект.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», глава региона осмотрел садоводческое товарищество «Яблоневый сад» в селе Бобровка.

Сад раскинулся на площади 31 га и там используется капельное орошение. За пять лет запланировано выйти на урожайность 400 тонн с гектара и довести площадь до 50 га.

- Сейчас активно возрождаем садоводство. Руководитель предприятия использовал современную интенсивную технологию. Все было грамотно просчитано, и через несколько лет хозяйство выйдет на проектную мощность, — отметил Валерий Радаев.

Глава региона п\напомнил о пользе яблок и призвал жителей есть эти фрукты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/739169" frameborder="0"></iframe> Валерий Радаев высадил яблоню в Марксовском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU