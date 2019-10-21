2019-10-21T16:05:24+03:00
Общество

На заводе в Горном могут утилизировать фосфогипс

В Саратове обсудили выгоды от строительства завода по переработке отходов
Екатерина Семенова
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..Фото: Александр Уриевский
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В Саратове сегодня оживленно прошла дискуссия о преимуществах организации завода по утилизации и переработке отходов 1 и 2-го классов опасности в Горном. Участие в обсуждении приняли представители «РосРАО».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», помимо докладов, был задан ряд вопросов.

Участников обсуждения заинтересовала возможность переработки фосфогипса на заводе в Горном.

Представители «РосРАО» заметили, что фосфогипс не входит в список отходов 1 и 2-го классов опасности.

- Поэтому изначально мы не собирались заниматься его переработкой. Но, в принципе, печь, которая будет на предприятии, вполне может утилизировать и этот вид отходов, — ответила представитель компании.

Саратовские ученые задали вопрос Максиму Королькову, первому заместителю генерального директора по развитию ФГУП «РосРАО», о возможности выработки тепловой энергии при утилизации отходов и последующей ее продаже на свободном рынке.

- Мы посмотрим генерацию электроэнергии и теплоэнергии и в первом квартале ответим, можем ли мы излишки от предприятия отдавать. Безусловно, если это будет экономически обусловлено, мы займемся этим, — ответил Корольков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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