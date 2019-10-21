2019-10-21T15:38:55+03:00
Общество

Саратовцы попросили мэра убрать опасные деревья

Глава города проехался по дворам, отремонтированным по нацпроекту «Жилье и городская среда»
Ольга Симонова
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Фото пресс-службы мэрииФото пресс-службы мэрии
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Сегодня, 21 октября, мэр Саратова Михаил Исаев проинспектировал дворы трех районов города — Волжского, Октябрьского и Заводского. Территории были отремонтированы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе городской администрации, на улице Лермонтова, где двор объединяет два дома, Исаева встретили представители двух ТСЖ и жители. Они рассказали, что сейчас в обновленном дворе — новый асфальт, бордюр и облагороженные клумбы и парковка.

Фото пресс-службы мэрии

Фото пресс-службы мэрии

У жителей дома по улице Шелковичная, наоборот, оказались проблемы. Они попросили мэра убрать опасные деревья. Одно из них пострадало от сильного ветра и теперь угрожает упасть на людей и машины, такая же ситуация может повториться с соседними тополями. Михаил Исаев поручил руководству райадминистрации посодействовать работам.

Также инспекция прошла по двору на улице Чернышевского, там заканчивают устанавливать клумбы.

- В этом году в программу благоустройства попало 27 дворов. Выслушав жителей, понял, что есть еще чем заниматься в части внешнего вида внутреннего убранства двора. Поручил главам районных администраций за неделю устранить замечания, — подвел итоги Исаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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