Саратовцы попросили мэра убрать опасные деревья
Сегодня, 21 октября, мэр Саратова Михаил Исаев проинспектировал дворы трех районов города — Волжского, Октябрьского и Заводского. Территории были отремонтированы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе городской администрации, на улице Лермонтова, где двор объединяет два дома, Исаева встретили представители двух ТСЖ и жители. Они рассказали, что сейчас в обновленном дворе — новый асфальт, бордюр и облагороженные клумбы и парковка.
Фото пресс-службы мэрии
У жителей дома по улице Шелковичная, наоборот, оказались проблемы. Они попросили мэра убрать опасные деревья. Одно из них пострадало от сильного ветра и теперь угрожает упасть на людей и машины, такая же ситуация может повториться с соседними тополями. Михаил Исаев поручил руководству райадминистрации посодействовать работам.
Также инспекция прошла по двору на улице Чернышевского, там заканчивают устанавливать клумбы.
- В этом году в программу благоустройства попало 27 дворов. Выслушав жителей, понял, что есть еще чем заниматься в части внешнего вида внутреннего убранства двора. Поручил главам районных администраций за неделю устранить замечания, — подвел итоги Исаев.
ИСТОЧНИК KP.RU