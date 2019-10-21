2019-10-21T16:00:21+03:00
Общество

На балаковском заводе начали строить гидрографические катера

Судна предназначены для исследований
Дарья Вострикова
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На балаковском судостроительно-судоремонтном заводе начали строить два гидрографических катера проекта Е35.Г.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики Саратовской области, судна назвали «Юрий Бабаев» и «Юрий Осокин» в честь заслуженных инженеров.

Катера предназначены для исследований в морских и прибрежных районах, устьях рек и арктическом бассейне РФ.

Планируется, что судна 33,5 метра в длину и 8 метров в ширину, рассчитанные на водоизмещение 260,1 тонны и семь человек экипажа, построят в 2021 году.

Заказчик — ФКУ «Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта» для нужд ФГУП «Гидрографическое предприятие» государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

В торжественной церемонии закладывания катеров принял участие заместитель гендиректора по судостроению ФКУ «Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта» Леонид Сувориков, замгендиректора по флоту ФГУП «Гидрографическое предприятие» Анатолий Массанюк, представители министерства промышленности и энергетики области, руководство ООО «Объединенные Верфи ВЕГА» (владелец БССЗ), сотрудники предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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